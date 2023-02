Un Bruxellois arrêté pour le braquage d’une boulangerie à Coxyde

La police locale a été avertie mercredi peu avant 14h00 par l’exploitant du commerce. Une de ses employées l’avait contacté en disant avoir été menacé au couteau par un homme. L’agresseur lui a demandé de vider la caisse.

«L’employée et deux autres personnes sont parvenues à maintenir le suspect dans la boulangerie», a expliqué la police. A peine six minutes après l’appel, l’individu a pu être interpellé et emmené par les forces de l’ordre. Il n’a pas fait opposition à son arrestation.