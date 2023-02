Guerre en Ukraine : les États-Unis et leurs alliés préparent de nouvelles sanctions contre la Russie

« Ces sanctions vont approfondir et élargir dans certaines catégories les mesures que nous avons déjà prises, tout particulièrement pour limiter le flux de technologies vers l’industrie de la défense russe », a-t-elle précisé.

« Vous allez voir autour du 24 un nouveau gros paquet de sanctions des États-Unis et de tous nos alliés partenaires du G7 », a déclaré à des journalistes Victoria Nuland, secrétaire d’État adjointe aux Affaires politiques.

La responsable a encore souligné que ces sanctions cibleraient des personnes, renforceraient les restrictions bancaires et toucheraient des pays tiers permettant à la Russie de contourner les sanctions.

Les Russes se montrent « très habiles », a-t-elle relevé, pour importer des ordinateurs portables par exemple voire des frigidaires de pays tiers qu’ils dépouillent ensuite de leurs puces électroniques pour les utiliser dans leur machine de guerre.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions drastiques contre la Russie depuis son invasion de l’Ukraine frappant au plus haut niveau de l’État russe, ainsi que son industrie, ses banques et le secteur pétrolier.

Mme Nuland, connue pour être une critique féroce du président russe Vladimir Poutine, a par ailleurs raillé l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine à Bakhmout.

« On voit la guerre s’enliser dans l’est à Bakhmout. La Russie a déclaré qu’elle avait lancé une nouvelle offensive. Si c’est ça, c’est plutôt pathétique », a-t-elle commenté.