Les coulisses de Pornhub dévoilées sur Netflix dans un documentaire sulfureux Le 15 mars sortira sur Netflix un documentaire qui s'annonce sulfureux, et pour cause : il dévoile les coulisses de Pornhub.

Pornhub est sans conteste l’un des sites de vidéos pornographiques les plus populaires au monde. Des millions de visiteurs s’y connectent chaque jour. La Belgique figure d’ailleurs dans le Top 20 des pays qui consultent le plus le site.

Mais si tout le monde ou presque connaît le site, personne n’en connaît les coulisses. Raison pour laquelle Netflix sortira prochainement, le 15 mars, un documentaire de 93 minutes sur les secrets du site pornographique. Cela s’intitule « Money Shot : The Pornhub Story ». Un film qui entend notamment montrer la face sombre de la plateforme, accusée de publier des vidéos de sexe non consenti, ou des vidéos privées dont les protagonistes (souvent des femmes) n’ont pas donné leur accord pour une mise en ligne. « Pornhub a changé la façon dont la pornographie est produite et distribuée, permettant aux créateurs de contenu pour adultes d’atteindre un public massif tandis que la société a gagné des milliards de dollars. Mais le site s’est également retrouvé mêlé à des allégations, notamment de matériel non consensuel et de trafic sur le site », selon la description du film faite par Netflix. « Alors que les organisations de lutte contre le trafic cherchent à obtenir justice pour les victimes, le géant en ligne peut-il protéger ceux dont il profite, ou est-ce une nouvelle vague de censure pour les artistes adultes qui font du porno consensuel ? », commentent les réalisateurs.

L’objectif du documentaire est de créer le débat. « Nous espérons que ce film suscitera d’importantes conversations sur le sexe et le consentement, à la fois sur Internet et dans le monde entier ».