Lancement du chantier Manufakture avec la piscine sur le toit aux Abattoirs d’Anderlecht: «Ce sera un bâtiment phare pour la région bruxelloise!»

Mixité

C’était l’une des inquiétudes mais une solution a été trouvée. La Manufakture sera destinée à l’une des principales activités historiques du site : les abattoirs restent présents. Mais ce n’est pas tout. Le site comptera, dès 2026, 200 nouveaux logements (locatifs et acquisitifs) le long du canal, plus de 5.000m2 d’équipements et d’activités productives, un parking de 350 places sur les deux étages supérieurs (pour compenser les places supprimées le long du canal) et le site connaîtra une grande verdurisation. « D’ici 2030, cerise sur le gâteau, on aura une passerelle mode doux par-dessus le canal et ça contribuera, j’en suis convaincu, à déployer encore plus la dynamique de ce bijou bruxellois qui deviendra à ce moment-là un nouveau quartier mixte de haute qualité », ajoute Rudi Vervoort.

Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht, voit dans ces transformations un moyen d’intégrer encore davantage le site au cœur du quartier. « Avec la construction de la Manufakture, nous souhaitons poursuivre notre engagement en faveur d’un développement économique diversifié, dans le secteur agroalimentaire, pour rester le ‘Ventre de Bruxelles’ », commente Elke Tiebout, CEO de la S.A. Abattoir, gestionnaire du site.

Une piscine pour tous

Au sommet du bâtiment, la fierté de Pascal Smet (one.brussels) offrira une vue sur Bruxelles. « L’idée de mettre une piscine sur le toit vient des Abattoirs. On donne une expérience de nager à Bruxelles et dans Bruxelles ! », se réjouit le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme. « Ça va devenir un bâtiment, un endroit phare à Bruxelles. »

Un sauna devrait compléter l’offre et tout sera à un prix accessible pour tous les Bruxellois. « L’objectif est de régénérer le quartier », défend Pascal Smet. Une aubaine pour Anderlecht qui ne dispose que d’une seule piscine. « Actuellement, on ne sait pas donner cours de natation à tous les élèves », confie Fabrice Cumps, enthousiaste devant ce « projet atypique ». « C’est le signe qu’Anderlecht est attractif. »