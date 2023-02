Rassemblement de parents chaussée de Haecht à Evere suite à un élève renversé par une voiture: «On veut montrer qu’on est là»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six passages piétons entourent un carrefour à Evere ! Ce croisement est traversé par cinq rues : la chaussée de Haecht, l’avenue Notre-Dame, la rue du Tilleul et la rue Richard Vandevelde. Lieu de passage emprunté par les voitures, les piétons et les cyclistes, il représente un véritable danger, dénonce Marius qui y passe tous les jours pour conduire sa fille à l’école Clair-Vivre.