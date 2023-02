Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le collège communal a soumis ce mardi au conseil son plan de stationnement gratuit à durée limitée. Pour rappel, la convention avec City Parking sera dénoncée en avril prochain. La Ville reprend la main. Au-delà de quatre parkings souterrains qui resteront payants, le stationnement sera gratuit en voirie limité à 2h avec un disque. Ces zones bleues pourraient être étendues au besoin au-delà du centre-ville, y compris dans les anciennes communes. Le contrôle se fera via la scan-car avec vérification visuelle par des agents derrière leur écran.

Ce sera parking gratuit durant deux heures. - D.L.L.

Mardi soir, le plan est passé à majorité, PS et MR ont voté oui, abstention du PTB. Par contre, c’est non pour Plus et l’indépendant J. Christiaens. Ecolo, comme annoncé, a voté contre un « plan qui fait la part belle à la voiture »