Le festival Les Gens d’Ère dévoile quatre nouveaux noms: le groupe Hyphen Hyphen sera de retour cet été

Les organisateurs du festival Les Gens d’Ère ont annoncé quatre nouveaux noms ce jeudi. On apprend que le groupe Hyphen Hyphen fait son retour. Il y aura également Colt, Daddy K et les Déménageurs.

Sttellla et Daddy K.

Samedi 29 juillet :

Loïc Nottet, Henri PFR, Rori et Hyphen Hyphen.

Dimanche 30 juillet :

Zazie, 47TER, Kid Noize, Les Déménageurs et Colt.

Plusieurs pass et tickets sont disponibles. Le pass promo trois jours est à 69€, celui pour les ados à 20€ et à 15 € pour les enfants. Les tickets « un jour » pour le vendredi sont à 16 € tandis que ceux pour le samedi et le dimanche sont à 39 €.