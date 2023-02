La garantie des gilets pare-balles de la Stib pose question!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils sont un peu plus de 300 à faire ce métier à Bruxelles : assurer au quotidien la sécurité sur le réseau de la Stib. Pour leur propre sécurité, ils ont l’obligation de porter un gilet pare-balles / pare-lames en permanence. « Nos gilets pare-balles / pare-lames ne nous protègent plus comme avant sachant que la garantie fabricant de leurs plaques balistiques, qui est de 5 ans, est aujourd’hui dépassée. On ne peut donc plus garantir leur efficacité face aux balles et aux lames, a fortiori après une usure normale de 5 ans de bons et loyaux services », dénoncent des agents de sécurité de la Stib en colère ; sous couvert d’anonymat par peur des représailles professionnelles.