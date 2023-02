Joe Biden s’engage à «abattre» tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis et envisage de parler à son homologue chinois

« Si un objet (volant) représente une menace pour la sécurité des Américains, je le ferai abattre », a déclaré le président américain dans une allocution télévisée, sa première depuis que les États-Unis ont abattu un ballon chinois et trois objets volants non identifiés dans le ciel d’Amérique du Nord.

Le président américain s’est pour la première fois adressé aux Américains jeudi à propos d’une série d’incidents récents : la destruction le 4 février d’un ballon chinois qui selon Washington menait une mission d’espionnage, et celle, les 10, 11 et 12 février d’« objets » pour l’heure non identifiés.