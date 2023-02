Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Me Maxim Töller soupçonne le juge d’instruction Claise de manquer d’impartialité par rapport à son client et demande qu’on le récuse. Le geste est fort et peu banal. Osé, diront d’autres, au vu de la forte personnalité du juge Claise et de son expérience. Mais une demande de récusation est une arme légale qui existe dans le code judiciaire. Un inculpé a le droit de perdre sa confiance dans un juge.

Cette demande de récusation, déposée ce jeudi à 8 heures 30, a entraîné automatiquement, la « mise au frigo » du juge Claise. C’est la procédure. Cela ne veut pas dire qu’il est écarté définitivement de l’enquête.