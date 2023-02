Il faudra au moins quatre ans pour dépolluer l’ancienne base de l’OTAN à Bierset

La commission du budget et des infrastructures sportives de Wallonie a eu l’occasion jeudi après-midi, sous la conduite de la Société wallonne des aéroports (SOWAER), de visiter trois terrains destinés aux zones d’activités économiques aux abords de l’aéroport de Liège et dont les sols pollués sont en cours d’assainissement. Les méthodes innovantes qui vont permettre de les rendre propres, en partenariat avec la Défense, ont été présentées aux différents députés.

« Pour trois d’entre elles, l’étendue de la pollution est telle que cela n’aurait eu aucun sens d’un point de vue prix et environnemental d’excaver et de déplacer les terres », a pointé Arnaud Callewaert, chef de projet pour la Sowaer. D’autres méthodes ont donc dû être imaginées.

Les trois sites concernés sont dénommés : « Dépôt mouton », « StaPOL Velroux » et le « Dépôt côté piste », qui se trouve dans la partie sécurisée de l’aéroport. C’est sur cette dernière zone que la pollution en kérosène est la plus importante. Elle menace d’ailleurs les eaux potables situées dans la nappe phréatique de Hesbaye, et qui alimente, entre autres, la ville de Liège. Là, 61.000 m3 de sol et 7.730 m3 d’eau sont touchés à une trentaine de mètres sous terre, plus la présence de 149m3 de produit surnageant.