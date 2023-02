Scandale au Parlement européen: cela fait plus de 3 semaines qu’on ne la voit plus, ni en commission, ni en plénière... où est passée Marie Arena?

L’eurodéputée Marie Arena (PS) n’est pas inculpée dans ce dossier mais selon le média italien Il Fatto Quotidiano du 11 février et le site Politico.eu de ce jeudi, « l’enquête belge sur des allégations de corruption et d’achat d’influence par le Qatar et le Maroc au Parlement européen s’est élargie. Les eurodéputées Maria Arena et Alessandra Moretti sont liées à l’enquête, selon le mandat de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino ».

Or, à ce stade, il n’y a aucune demande de levée d’immunité concernant Marie Arena. Et rien ne bouge non plus du côté de la commission de vigilance du PS, si prompt à réagir pour Tarabella. « Il n’y a pas de raison de convoquer une commission de vigilance du PS. Elle ne fait l’objet d’aucune enquête », nous dit le PS. Dans les couloirs du parlement européen, on s’interroge : cela fait plus de 3 semaines qu’on ne la voit plus, ni en commission, ni en plénière. Contactée ce jeudi, Marie Arena n’a pas répondu à nos appels.