Nouveau dans certaines gares belges: des produits locaux à la descente du train

Envie de manger local et même de rencontrer le producteur ? La SNCB lance un nouveau service dans dix gares dont sept en Wallonie : Braine-le-Comte, Jurbise, La Louvière-Sud, Leuze, Luttre, Saint-Ghislain et Waremme. À Bruxelles, la gare de Schaerbeek participe également à l’opération, tout comme Mol et Sint-Niklaas en Flandre.

« Nous espérons étendre le concept le plus largement possible », explique Marianne Hiernaux, porte-parole de l’opérateur ferroviaire. Ces dix premières localisations découlent d’un appel à candidats lancé en septembre 2022. Une autre dizaine de candidats s’étaient manifestés mais n’avaient pas pu être prêts dans les temps. « Certains devaient, par exemple, s’équiper d’un site internet permettant de commander. Nous allons les recontacter », indique Marianne Hiernaux. La SNCB lancera prochainement un second appel pour étendre ce réseau. De nouveaux points de retrait pourraient donc voir le jour assez rapidement.