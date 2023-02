La présentatrice météo annonce une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux ... «Je me sens prête à en parler publiquement»

« Un bébé et un cancer, je porte à la fois la vie et la maladie », a écrit Virgilia Hess dans un post publié sur ses réseaux sociaux. « Deux choses antinomiques », a-t-elle ajouté.

Si la présentatrice explique avoir longtemps hésité à en parler et à rendre tout cela public, elle semble donc aujourd’hui prête à partager ce drame qui la touche elle et son compagnon.

« Aujourd’hui, je me sens prête à en parler publiquement, non pas pour recevoir de la compassion, de la pitié ou autre chose, car je suis très bien entourée et je ne veux pas qu’on s’apitoie sur moi, explique Virgilia sur Instagram.