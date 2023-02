Scène surréaliste : un Néerlandais félicité par le réalisateur américain James Cameron lui-même, «le défi s’est imposé à moi»

Le Néerlandais, grand fan de la saga « Avatar » a également reçu un certificat pour marquer ce record cinématographique.

« J’ai tout de suite pensé qu’Avatar : la voie de l’eau était un grand film et je l’avais vu 20 fois en un rien de temps », explique Rick Pratjé, habitant de Tilbourg. « À partir de là, le défi s’est imposé de voir ce film 50 fois et finalement 100 fois. Et je continue à découvrir de nouveaux détails. »