Il a loupé le coche: l’énorme occasion de Benito Raman, qui manque la balle d’égalisation pour Anderlecht à Ludogorets (vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné sur la plus petite des marges ce jeudi, sur la pelouse de Ludogorets, en Play-Offs de la Conference League. Rapidement menés, les Mauves, pourtant dominateurs, ont couru derrière le score durant l’entièreté de la rencontre. Et Benito Raman aurait bien pu inscrire le but égalisateur en fin de rencontre.

Seul devant le gardien adverse, l’attaquant anderlechtois n’est pas parvenu à remporter son face-à-face (voir à partir de 5 minutes et 7 secondes dans la vidéo ci-dessous). Battus 1-0, les Anderlechtois devront donc à tout prix s’imposer jeudi prochain, devant leur public au Lotto Park.