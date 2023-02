«Nous n’étions pas prêts dans le premier quart d’heure»: les réactions d’Anderlecht après la défaite à Ludogorets en Conference League

Anderlecht peut nourrir des regrets après sa défaite à Ludogorets. Menés dès la 8e minute de jeu, les Mauves ont largement dominé la rencontre, sans jamais parvenir à égaliser.

Lire aussi Battu à Ludogorets, Anderlecht pourrait s’en mordre les doigts

« Nous n’étions pas prêts dans le premier quart d’heure », confie Zeno Debast au micro de la RTBF après la rencontre. « On devait être plus agressif car on savait qu’ils avaient des attaquants rapides. Nous n’étions pas en place. La fin de la première période fut bien meilleure pour nous. Nous avons eu des occasions mais en Europe, plus qu’ailleurs, il faut finir ! On a encore de l’espoir, à la maison ce sera un peu plus facile avec nos supporters. »