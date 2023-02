Résultats intermédiaires mitigés pour le vaccin à ARN messager contre la grippe de Moderna

Ces résultats d’essais cliniques (phase 3) ne révèlent pas encore l’efficacité du vaccin, mais livrent des données sur la réponse immunitaire déclenchée par une injection.

Pour les sous-types de la grippe A dits H1N1 et H3N2, les plus répandus, la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin de Moderna s’est révélée supérieure à d’autres vaccins déjà autorisés, mais pas contre les lignées Yamagata et Victoria de la grippe B.