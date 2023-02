«Des milliers d’enfants auraient pu tomber malades et beaucoup seraient peut-être morts»: des cas de salmonellose ont pu être évités grâce au rappel de Ferrero

« Sans une action claire et coordonnée dans toute l’Europe et au-delà, des milliers d’enfants supplémentaires auraient pu tomber malades et beaucoup seraient peut-être morts », a ainsi salué Johanna Takkinen, spécialiste des maladies à l’ECDC, l’autorité européenne de santé publique basée à Stockholm.

En avril dernier, l’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait retiré à l’usine Ferrero d’Arlon son permis de production après l’enregistrement d’une centaine de cas de salmonellose en Europe, reliés à la consommation de Kinder produits sur le site luxembourgeois. Etaient concernés les Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schoko-Bons, dans tous les pays où ils étaient distribués, et quelle que soit leur date de péremption.