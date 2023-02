Echec au décollage d’un nouveau modèle de fusée japonaise: «Nous enquêtons sur la cause»

«Nous avons abandonné le lancement pour aujourd’hui et nous enquêtons sur la cause» de cet échec, a-t-il ajouté.

L’imposant modèle H3, successeur des fusées H2-A, est censé permettre au Japon d’assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, plus sûrs et moins coûteux pour être capable de rivaliser notamment avec le lanceur Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX.