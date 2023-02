Vincent Aboubakar sur son départ polémique d’Al-Nassr au profit de Cristiano Ronaldo: «Ce n’était pas facile»

Au micro de Canal +, le nouvel attaquant du Besiktais expliquait : « Ce n’était pas facile. Cristiano est arrivé, il fallait qu’un joueur parte. Rudi Garcia m’a appelé dans mon bureau et m’a dit qu’un joueur international devait partir. (…) J’ai dit au coach que je voulais déjà partir et que mon temps de jeu serait réduit avec Cristiano. Je lui ai dit que c’était mieux pour moi de partir. Que j’avais besoin de partir si je trouvais quelque chose de bien. »

Et d’ajouter à propos de son transfert : « J’ai eu des propositions, notamment Besiktas. Le club ne voulait pas que je parte. Ils voulaient me payer mon salaire jusqu’à la fin de la saison. Mais j’ai dit non. » L’attaquant camerourain conclut en expliquant que Cristiano Ronaldo n’était pas du tout contre sa présence dans l’équipe : « Avec Cristiano, on a peu discuté. Il m’a dit qu’il souhaitait que je reste. »