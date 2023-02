Huit interpellations dans une escroquerie record de 38 millions d’euros en France

Six d’entre eux, qui ont participé au blanchiment de l’escroquerie, ont été interpellés en région parisienne en juin 2022 et janvier 2023 et les deux autres ont été arrêtés en Israël en juillet 2022, dans le cadre d’une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco).

Les personnes interpellées en France, dont deux l’ont été sur demande des autorités portugaises, ont été laissées libres sans poursuites à ce stade. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d’extradition n’a été formulée à ce stade, d’après une source proche du dossier.