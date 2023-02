Tensions avec la Corée du Nord: Pyongyang menace de réagir avec une force «sans précédent» après l’annonce de nouveaux exercices de la Corée du Sud avec Washington

Si Washington et Séoul mettent en oeuvre ces exercices, «ils seront confrontés à des contre-mesures (...) fortes et sans précédent», a déclaré dans un communiqué un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Séoul espère apaiser sa population de plus en plus nerveuse face au Nord, qui a redoublé d’efforts en matière de développement militaire depuis un an.