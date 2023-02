Séismes en Turquie et en Syrie: trois nouveaux rescapés sortis des décombres à Antakya plus de 260 heures après la catastrophe

On y entend le jeune homme demander : « Est-ce que ma mère va bien ? » et afficher un large sourire quand son interlocuteur, en pleurs, lui répond : « Tout le monde va bien ! ».

Les chances de survies semblent désormais plus faibles, plus au nord, autour de l’épicentre du séisme dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d’Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu’à -15ºC, ont constaté les équipes de l’AFP.