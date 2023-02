Cet effrayant surnom donné par le monde du show-biz à Pierre Palmade

Le 10 février, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade, non loin de Dammarie-les-Lys. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Ce jeudi 16 février, la garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée. L’homme a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Depuis, les médias ne cessent d’évoquer l’affaire. Il faut dire que Pierre Palmade est bien connu en France, mais aussi chez nous. Grand ami de Muriel Robin et Michèle Laroque, Pierre Palmade est aussi connu pour ses addictions, dont il n’a finalement jamais réussi à se défaire… malgré plusieurs cures de désintoxication.