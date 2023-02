Furieux d’être remplacé contre Manchester United, un joueur du FC Barcelone pète les plombs sur le banc de touche (vidéo)

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre Manchester United, Raphinha a réalisé une prestation aboutie en barrage aller de Ligue Europa. Mais au moment de son remplacement, le joueur brésilien s’est emporté.

Le joueur s’est tout de même excusé en conférence de presse : « J’en profite pour demander pardon à tout le monde, à Ferran et au coach, à l’équipe, aux supporters…, a-t-il confié. Parfois on a tellement envie d’aider l’équipe à gagner, qu’il y a des moments comme ça qu’on ne peut pas contrôler. Je sais que j’ai fait une erreur et ça ne se reproduira plus, on est des êtres humains. C’était juste une envie de gagner. »