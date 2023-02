Triste nouvelle aux Grottes de Han: «Marlène formait avec Willy, son compagnon de toujours, un duo emblématique qui attendrissait tous les visiteurs du Parc»

« C’est avec beaucoup de tristesse que le Domaine des Grottes de Han annonce la mort de l’ours brun Marlène, doyenne de son Parc Animalier. Marlène formait avec Willy, son compagnon de toujours, un duo emblématique qui attendrissait tous les visiteurs du Parc », a annoncé le parc ce matin par voie de communiqué.

Marlène et Willy étaient arrivés au Domaine en 1994. Les deux jeunes ours sont baptisés de prénoms en hommage à deux célébrités allemandes : l’actrice Marlène Dietrich et le chancelier Willy Brandt.