Le sublime hommage des supporters de Trabzonspor aux victimes des séismes en Turquie (vidéo)

Trabzonspor s’est incliné 1-0 ce jeudi soir contre le FC Bâle en Ligue Europa Conférence mais le spectacle s’est également déroulé dans les tribunes. Avant la rencontre, les supporters de Trabzonspor ont rendu un bel hommage aux victimes et aux secouristes du séisme qui a fait plus de 40.000 morts en Turquie et en Syrie.

Sur le tifo, on peut notamment apercevoir un secouriste, un enfant dans ses bras, un chien renifleur, le drapeau turc et des décombres. Mais aussi un message très symbolique : « Nous resterons unis, nous guérirons ensemble ».