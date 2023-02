L’étonnante découverte de ces touristes en pleine mer: ils tombent nez à nez avec des dauphins roses!

Ces touristes ont fait une drôle de découverte. Alors qu’ils étaient en excursion sur un bateau, ils se sont trouvés nez à nez avec… des dauphins roses ! Alors, est-ce normal ou s’agit-il d’une torture animale ?

Cette espèce de dauphin est tout à fait naturelle : il s’agit de dauphins d’Amazonie, également appelé « boto ». Ils mesurent 2 à 3 mètres de long et pèsent jusqu’à 160kg, rapporte Bild. Au fil du temps, ils deviennent de plus en plus roses. Un mythe entoure également ces dauphins : pour les habitants de Rio Negro, cette espèce débarquerait la nuit en costume blanc pour mettre enceinte les jeunes filles, les enfants viendraient donc du monde. Sur les actes de naissance, il n’est pas rare de voir écrit : « Boto Cor de Rosa ».