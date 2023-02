Une fuite d’ammoniac se déclare à l’usine Materne de Floreffe

Une autopompe, un camion échelle et un camion-citerne de la zone de secours Val de Sambre sont intervenus ce vendredi matin pour une fuite d’ammoniac du côté de l’usine Materne de Floreffe.

Selon le colonel de la zone, Marc Gilbert, la fuite se trouvait dans l’un des compresseurs du bâtiment. « On a su maîtriser la situation sans problème », nous explique le colonel. « Il s’agissait d’une microfuite. On a ventilé la salle et la fuite est en cours de réparation ». On ne déplore aucun blessé parmi le personnel, qui a été évacué tout au long de l’intervention.