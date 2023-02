Les syndicats policiers réveillent les ministres namurois Clarinval, Dermagne et Gilkinet

Les syndicats policiers CGSP, CSC-SP, SLFP-Police et SNPS ont réveillé ce vendredi matin les vices-Premiers ministres David Clarinval (MR), Pierre-Yves Demargne (PS) et Georges Gilkinet (Ecolo) à leur domicile de Bièvre, Rochefort et Assesse. Ils dénoncent le non-respect par le gouvernement fédéral des protocoles d’accord conclus avec Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur (CD&V) et Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice (Open-VLD), sur la revalorisation salariale minimaliste au 1er janvier 2023 et sur le maintien de l’arrêté royal visant le dispositif de fin de carrière de non-activité préalable à la pension (NAPAP).

En effet, en marge du dernier conclave budgétaire, le kern a rejeté l’application conforme des protocoles d’accord. D’autres actions syndicales sont encore prévues dans les prochaines semaines.