«La Petite Sirène»: Disney dévoile une nouvelle bande-annonce du film avec Halle Bailey (vidéo)

Ce qui est certain, c’est que Halle Bailey est ravie d’avoir décroché ce rôle, inespéré pour l’actrice : « Être une petite fille nageant dans la piscine en imaginant que j’étais une sirène. Je n’aurais jamais pensé que je verrais cela prendre vie, je suis vraiment reconnaissante d’être ici devant vous tous… », avait-elle expliqué à Allociné, en septembre dernier.

Après une bande-annonce où on voyait l’actrice et chanteuse interpréter « Partir là-bas », voilà que Disney dévoile une nouveau trailer. « La Petite Sirène » devrait arriver chez nous fin mai 2023 au cinéma, et certainement très vite sur Disney+…