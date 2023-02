Onze nouveaux boxes vélos installés à Forest

Ces boxes ont été installés à deux endroits sur la chaussée de Bruxelles ainsi que rue Berkendael, rue du Monténégro, rue de l’Escrime, rue Georges Leclercq, rue Alfred Orban, rue Marconi, rue Rodenbach, rue de Bourgogne et avenue de Fléron. Au total, Forest compte dès lors 74 boxes de 5 vélos.

En plus de ces parkings en voirie, trois emplacements riverains (de type stationnement hors voirie) ont récemment vu le jour rue du Monténégro (bâtiment Maxima), rue du Feu (tour Georges Leclercq) et avenue Huileries (logements sociaux communaux), abritant respectivement 28 vélos et 4 vélos cargo, 16 vélos et 2 vélos cargos ainsi que 60 vélos et 4 vélos cargo. Ces derniers se sont ajoutés aux deux parkings riverains hors voirie déjà existants : Globe avec 14 places et Centr’AL avec 15 places.