Eros Ramazzotti est de retour en Belgique: «Il y aura toujours une note ‘d’italianité’ qui fera vibrer le cœur du public étranger»

Je suis heureux d’avoir entrepris ce grand voyage qui me donne l’opportunité de faire écouter ma nouvelle musique aux personnes qui m’ont soutenu pendant toutes ces années. L’émotion de remonter sur scène est toujours très forte et le faire, petit à petit, avec le monde entier est certainement source de fierté et de satisfaction.

Tout d’abord, on a envie de vous demander comment vous allez ? Comment se passent vos retrouvailles avec la scène et votre public après ces années de restrictions liées à la pandémie ?

Je crois que ça a été fondamental d’être toujours resté moi-même. J’ai choisi de ne pas changer qui je suis, de faire tout ce dont j’avais envie sans compromis et, dans le même temps, de me consacrer corps et âme à la musique. Le travail acharné est toujours récompensé !

Aujourd’hui, de l’étranger, on a l’impression que les artistes italiens de la « jeune génération » ont moins de succès en dehors de leur pays. Voyez-vous un artiste capable de suivre votre trace et celle des artistes populaires d’il y a quelques années ?

Moi, à l’inverse, je pense que plusieurs artistes italiens sont justement en train d’avoir du succès grâce au Festival de Sanremo ou encore l’Eurovision. Le style musical peut changer avec les années, mais il y aura toujours une note « d’italianité » qui fera vibrer le cœur du public étranger. Et d’ailleurs, j’ai chanté avec Ultimo sur la scène de Sanremo. C’est un jeune artiste avec un talent immense en qui je retrouve énormément le moi d’il y a quelques années.

Dans votre nouvel album, « Battito Infinito », on entend le style « Eros » mais avec une nouvelle mélodie, plus moderne, plus dansante. C’est nécessaire de se réinventer ?

Pour mes projets, j’ai tendance à inclure certaines chansons plutôt que d’autres selon le moment de vie dans lequel je me trouve. Toutes ne conviennent pas à l’album sur lequel je travaille car chaque album exprime un sentiment précis. Se réinventer oui, mais sans se dénaturer. Le public est attaché à ta musique car elle exprime qui tu es.

On retrouve également une chanson intitulée « Les derniers romantiques » (« Gli ultimi romantici »). Considérez-vous que, aujourd’hui, les jeunes ne sont plus romantiques ?

Je crois que la période difficile que nous avons vécue, plus particulièrement au début de la pandémie, a influencé nos relations et la manière d’aborder les autres. Nous avons compris que, ce qui compte vraiment, ce sont les relations humaines et ce que nous faisions de notre temps. Malheureusement cette liberté que nous avions auparavant ne reviendra jamais pleinement : nous avons changé, nous avons évolué et nous nous sommes adaptés à un nouveau style de vie, à une nouvelle manière de se connecter aux autres. C’est notre nouvelle réalité… même en amour.

À propos d’amour, vous avez toujours chanté ce sentiment. Est-il plus facile d’interpréter des histoires d’amour tristes ou heureuses ?

Je ne crois pas que l’on puisse faire la distinction entre « facile » et « difficile » dans ce cas précis. Avec « Battito Infinito », j’ai justement voulu démontrer que parler d’amour ne doit pas seulement se limiter à la souffrance. L’amour peut prendre des formes infinies : d’un père pour son fils ou même celui qui survit et se transforme lorsqu’un couple se sépare. Mais aussi l’amour que chacun devrait ressentir pour la Terre sur laquelle nous marchons, qui a plus que jamais besoin de soins et d’attention.

Ce 21 et 22 février, vous vous produirez sur la scène de Forest National. Quelle est votre relation avec la Belgique ?

J’ai de merveilleux souvenirs liés à la Belgique et à Bruxelles, de la date finale de « Musica è » en 88 jusqu’à « Vita ce n’è tour » peu de temps avant la pandémie. Pour tout cela, je suis impatient de retrouver mes fans belges et partager avec eux deux belles soirées de musique et de plaisir.

Qu’avez-vous envie de dire à votre public belge avant ces concerts ?

Simplement que j’ai hâte de chanter et danser avec eux.