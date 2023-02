Abby n’a jamais fumé mais décide de commencer la vapoteuse, elle le regrette vite: «Je ne pouvais pas marcher et ma toux était tout simplement horrible»

On ne le dira jamais assez, mais fumer n’est pas bon pour la santé. Abby Flynn, une jeune femme de 20 ans, a attrapé une maladie incurable à cause du vapotage, alors qu’elle n’avait jamais fumé de cigarettes. « Quand j’ai commencé, c’était une tendance qui circulait, tout le monde avait une vape jetable », déclare-t-elle. Seulement, elle s’est rapidement mise à fumer une cigarette électronique jetable par jour, l’équivalent de 140 cigarettes par semaine, rapporte The Sun : « Je l’avais dans la main quand je conduisais, je m’endormais et me réveillais et il était dans ma main, il était constamment attaché à moi », avoue-t-elle.

Rapidement, elle a commencé à souffrir de cette consommation excessive de cigarette électronique, d’autant plus qu’elle fait de l’asthme depuis enfant : « J’étais allongée là, en train de paniquer et de pleurer parce que je n’arrivais pas à reprendre mon souffle », confie-t-elle. Elle ajoute : « Je ne pouvais pas marcher et ma toux était tout simplement horrible ».