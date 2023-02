Will Still explique son refus d’entraîner les Espoirs du Standard: «J’ai grandi et puis j’ai fait un autre choix»

Will Still est en train de connaître une belle saison du côté de la Ligue 1 et du Stade de Reims. Dixième de Ligue 1, l’équipe entraînée par le Belge est sur une belle dynamique. Mais Will Still aurait bien pu être le T1 de l’équipe espoirs du Standard. de videos L’été dernier, le jeune entraîneur a refusé de devenir le coach du SL16 FC (Standard espoirs) après son expérience en tant qu’adjoint de Luka Elsner.

Invité sur le plateau de la Tribune, Will Still explique : « J’avais passé mes diplômes en Belgique et la saison venait de se terminer avec le Standard quand Reims m’a rappelé. J’avais adoré la Ligue 1. C’est quelque chose de magique. Ça a beaucoup plus d’envergure, c’est une qualité au-dessus du championnat belge, sans vouloir manquer de respect à personne. C’est aussi une expérience de vie. Aller au Parc des Princes, aller au Vélodrome à Marseille et jouer des matches comme cela toutes les semaines. »