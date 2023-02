Des produits locaux à la descente des trains dans deux gares de Mons-Borinage

Envie de manger local et même de rencontrer les producteurs ? La SNCB lance un nouveau service dans dix gares dont sept en Wallonie. Le principe est simple. La SNCB met en place des espaces à disposition des producteurs de légumes, de fruits et d’autres produits locaux (70 % au minimum doivent être cultivés dans un rayon de 30 km). Des espaces qui serviront de points de collecte.

L’usager commande en ligne via la plateforme de la SNCB. Il ne reste plus qu’à récupérer le colis en gare, une fois par semaine pour l’instant. Vous recevrez le panier en main propre ou via des casiers sécurisés. Le jour de distribution est en général le mercredi ou le vendredi, toujours en fin d’après-midi ou en début de soirée. « La gare a un potentiel de flux naturel pour les voyageurs et les habitants. Elle s’ancre ainsi dans le tissu urbain », précise Marianne Hiernaux, porte-parole de l’opérateur ferroviaire.