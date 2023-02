Métro Nord-Sud à Bruxelles: «Les commerçants ne peuvent être une variable d’ajustement de la Stib»

On a appris, il y a une semaine qu’un litige de taille opposait la Stib au consortium en charge du chantier au centre de la capitale, pour la partie du tunnel à construire sous le Palais du Midi. Le chantier est à l’arrêt depuis un an, depuis la découverte de problèmes de stabilité à hauteur d’une zone marécageuse de l’ancien lit de la Senne. Selon le CEO de la Stib, Brieuc de Meeùs, le consortium a estimé le coût de l’opération à 170 millions d’euros et la durée des travaux à 8 ans.

Une autre option consisterait à démolir partiellement le Palais du Midi.