Prime Video dévoile une première bande-annonce de la saison 3 de «LOL: qui rit, sort!», avec Virginie Efira, François Damiens ou encore Pierre Niney (vidéo)

En octobre dernier, « LOL : qui rit, sort ! » dévoilait le casting de sa saison 3. On retrouvera les Belges François Damiens et Virginie Efira, mais aussi Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Gad Elmaleh, Pierre Niney et Paul Mirabel. Leur objectif ? Ne pas rire, et ainsi remporter les 55.000 euros que le gagnant pourra reverser à l’association de son choix. 45.000€ seront partagés par les associations choisies par les autres participants.

