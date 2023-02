Des professeurs et des parents en terrifiés par... un enfant de sept ans: «Quatre enseignants ont même déjà quitté l’école»

C’est certainement une situation inédite. Un enfant de 7 ans sème la terreur dans l’école primaire Robert Debré à Plan de Cuques, près de Marseille, en France, rapporte BFM TV. L’enfant souffre de troubles comportementaux et s’est déjà montré violent à plusieurs reprises à des professeurs et à des élèves. « Quatre enseignants ont même quitté l’école primaire » par peur de cet enfant. Une vingtaine de signalements ont été envoyés à l’académie, selon BFM.

« Il y a de la peur, de l’inquiétude, on touche à nos enfants », déclare un parent d’élève. Il poursuit : « On en a raz le bol du fait qu’on a zéro réponse de l’académie malgré les relances et les signalements ». Face à cette situation, les parents d’élèves de cette école veulent une décision d’ici la rentrée, le 27 février. Ils menacent de bloquer l’établissement et de manifester devant l’inspection académique si rien ne change.