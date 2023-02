Attentat déjoué à Miss Belgique: la comparution de Peter C. est reportée, l’avocat du suspect a déposé des rapports d’expertises psychiatrique et psychologique

L’avocat du quadragénaire a déposé des rapports d’expertises psychiatrique et psychologique effectués en prison, afin de démontrer que son client présente d’importants troubles mentaux.

Le suspect, un Limbourgeois de 46 ans, avait été interpellé samedi vers 17h30 à La Panne (Flandre occidentale) en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles. Selon le parquet fédéral, il avait probablement l’intention de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique, qui se déroulait au sein du parc d’attractions Plopsaland. L’homme nie avoir ourdi toute attaque lors du concours de beauté. Il a toutefois été placé sous mandat d’arrêt dimanche pour tentative d’assassinat terroriste.

Pour Me Walter Van Steenbrugge, qui défend le suspect, il n’est pas question d’un attentat déjoué. « Aucun élément ne va en ce sens », selon l’avocat, qui souligne que son client était armé car il se sentait menacé depuis quelque temps et voulait se protéger. Le quadragénaire aurait donc dû être arrêté administrativement, estime Me Van Steenbrugge.