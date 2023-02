Séismes en Turquie et en Syrie: les dons au Consortium 12-12 pour la Turquie et la Syrie ont quadruplé en trois jours

« C’est un résultat très encourageant », s’enthousiasme Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12. « Malgré la situation économique parfois difficile pour de nombreux Belges, nous assistons à une vague de solidarité réconfortante pour les dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants dans les zones touchées (par les tremblements de terre, NDLR) en Turquie et en Syrie ».

Les ONG membres du Consortium se concentrent sur l’aide humanitaire urgente en fournissant eau potable, nourriture, vêtements, soins de santé, abri, assistance psychosociale et protection a ceux qui en ont besoin. Elles travaillent en ce sens avec les réseaux existants et les ONG locales. Selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, près de 5,3 millions de personnes requièrent un aide humanitaire.

L’appel 12-12 a été lancé le 12 février et court jusqu’au 31 juillet 2023. Les dons au compte du Consortium 12-12 (BE 19 0000 0000 1212) sont répartis entre les organisations membres du Consortium selon la clé de répartition annuelle. Celles-ci sont au nombre de sept : la Croix-Rouge belge, Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique.