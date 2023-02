Ce jeune homme reçoit une surprenante lettre écrite pendant la Première Guerre mondiale il y a plus de 100 ans: «C’est un morceau étonnant de l’histoire de leur famille»

Mieux vaut tard que jamais. Un anglais de 27 ans, Finlay Glen, a reçu chez lui, dans le sud de Londres une lettre vieille de 100 ans. : « Nous étions évidemment assez surpris et voulions savoir comment elle avait pu rester là pendant plus de 100 ans », a-t-il déclaré. La lettre a été écrite en février 1916, avant la bataille de la Somme, durant la Première Guerre mondiale, rapporte The Sun. L’enveloppe portait même un timbre à l’effigie du roi George V !

La lettre s’adresse à Katie et est écrite par une amie, Christabel Mennell, lors d’un séjour à Bath, en Angleterre. Dans le corps du texte, elle déclare « se sentir assez honteuse d’elle-même après ce qu’elle a fait » et se dit « malheureusement ici avec un très gros rhume ». « C’est un morceau étonnant de l’histoire de leur famille », témoigne M. Glen.