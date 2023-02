«Elle est défaite», «Elle lui en veut à vie»: la réaction de Muriel Robin suite au grave accident causé par Pierre Palmade

Le 10 février dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Ce jeudi 16 février, la garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée. L’homme a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Au moment du drame, Muriel Robin, grande amie de Palmade, a quitté la salle où se déroulaient les Victoires de la Musique. Si aucun proche de l’humoriste (en dehors de sa sœur) ne s’est exprimé dans la presse. Dans « C à Vous » sur France 5 ce jeudi 16 février, Benjamin Locoge, rédacteur en chef du service culture de Paris Match, a dévoilé que Muriel Robin était une des premières à rendre visite à Pierre Palmade. « C’est comme une seconde mère pour lui. Sa réaction de mère c’est d’y aller, elle se retrouve dans ce hall d’hôpital sans même savoir s’il est responsable. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite », explique-t-il.