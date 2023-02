Alors qu’il était accusé de viol, Cristiano Ronaldo va finalement empocher plus de 300.000 euros!

Cristiano Ronaldo va toucher le pactole. Ciblé par une accusation de viol remontant à 2009, Cristiano Ronaldo avait été relaxé par la justice américaine qui avait classé l’affaire sans suite, estimant que les faits ne pouvaient pas « être prouvés, au-delà de tout doute raisonnable ».

Et le quintuple Ballon d’Or va même être dédommagé. La raison ? Selon The Athletic, l’avocat de Kathryn Mayorga, la plaignante, a été reconnu coupable d’avoir volontairement allongé la procédure judiciaire. Cristiano Ronaldo et son avocat ont alors réclamé 580.000 euros de dédommagements. Verdict final : Ronaldo va empocher la somme d’environ 310.000 euros.