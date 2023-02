«Pourquoi te comportes-tu comme un psychopathe?»: l’intelligence artificielle Bing s’en prend violemment à des utilisateurs... et ce n’est pas la première fois

La compétition est ouverte : qui fera la intelligence artificielle ? Si OpenAI, une société à l’origine de l’intelligence artificielle générative ChatGPT a suscité émerveillement et inquiétude ces précédentes semaines, Microsoft a lancé son IA pour le moteur de recherche Bing. Et le moins que l’on puisse dire est que ça n’est pas encore au point. Un chat robot de ce type vous permet d’entretenir des conversations, de lui poser des questions, faire des remarques... Le modèle de Microsoft a été annoncé comme plus puissant que celui d’Open AI.

Seulement, plusieurs journalistes l’ont testé et n’ont pas été convaincu. En effet, comme le rapporte HLN, Bing a tenté de séduire une journaliste du New York Times. Il a avoué ses sentiments et a lui a fait plusieurs déclarations d’amour, même lorsque la journaliste essayait de changer de sujet de conversation.