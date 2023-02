Alexandre Serbulescu, originaire de Rossignol, perd la vie sur nos routes quelques mois après le décès de son meilleur ami

Jeudi matin, une nouvelle vie, la quatrième depuis le début de l’année, a été perdue sur les routes de notre province. Ce tragique accident de la route, qui a coûté la vie à un jeune homme, a eu lieu sur la N83, au niveau de la Barrière de Chassepierre. Un tronçon particulièrement accidentogène.

La victime est décédée sur place

La nuit de mercredi à jeudi, peu après minuit, Alexandre Serbulescu (21 ans), originaire de Rossignol (Tintigny) a perdu le contrôle de sa voiture sur la N83. Le véhicule est venu s’encastrer dans un arbre à hauteur de la Barrière de Chassepierre. Le choc a été d’une telle violence que le véhicule s’est disloqué en plusieurs morceaux… « D’importants moyens ont été déployés sur les lieux de l’accident : les pompiers de Florenville, une ambulance, un SMUR, une autopompe, un officier et des équipes des zones de police de Gaume et de Semois et Lesse. Malheureusement, la victime était décédée à l’arrivée des secours sur place… », confie Stéphane Thiry, le commandant de la zone de secours de la province de Luxembourg.