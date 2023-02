Le chantier de la salle de guindaille de Liège va bon train: voici les photos de l’avancement des travaux

« À terme, 2.800m² répartis en un petit et un grand espace seront utilisables. Via le bail emphytéotique signé avec la Ville, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une réelle solution à long terme qui va nous permettre de proposer une infrastructure alliant toutes les normes de sécurité nécessaires et répondant aux différents besoins des événements. Cela permettra aux prochaines générations de se concentrer sur la réduction du risque et le folklore. » se réjouit Maxime Lemarchand, président de l’Association Générale des Étudiants Liégeois (AGEL).