«Hello Tomorrow!»: que vaut cette série rétro-futuriste d’Apple TV+, sur la possibilité d’avoir une vie de rêve sur Mars?

Cette nouveauté n’est pas aussi excitante que le projet au centre de son histoire. Malgré des décors et gadgets créatifs, Billy Crudup et Hank Azaria, on a sorti l’oreiller !

C’est de plus en plus évident : Apple TV+ se veut le terrain de fictions les plus différentes possibles de ce qui se fait « ailleurs », à commencer sur les grandes chaînes généralistes. Nouvel exemple, la série « Hello Tomorrow ! » (« Salut demain ! »), dont les trois premiers des dix épisodes ont été lâchés ce 17 février. Son action se passe dans le futur, dans une bourgade bourgeoise du nom de Vistaville et montre d’emblée des tas de nouveautés technologiques sympas, dont des robots facteurs et des sacs à dos fusées grâce auxquels les gens vont plus vite au travail. Mais tout ça dans un environnement complètement… rétro, qui fait penser au récent film « Don’t Worry Darling » ! Ce « mélange » est la première particularité de cette histoire, laquelle est également pour le moins singulière !

de videos

Lire aussi «The Last of Us»: la série dérivée du célèbre jeu vidéo aura-t-elle une saison 2?

D’entrée de jeu, on découvre Jack, incarné par Billy Crudup (compagnon de Noami Watts à la ville depuis six ans), un homme en costumes, qui rappelle Dan Draper de « Mad Men » et recrute des gens pour vendre, comme il le fait, des biens immobiliers à temps partagé situés sur… la Lune. Les propriétés en question sont soit très luxueuses, soit abordables et permettent, comme il le dit, une évasion à 320 000 kilomètres de la Terre, où il n’existe ni dettes, ni mariages foireux ni métiers qui ne mènent nulle part. Mais faut-il croire à l’offre de cet intrigant personnage ? C’est la question qu’on se pose en permanence face à cette fiction développée par Amit Bhalla et Lucas Jansen. Lesquels précisent qu’elle a pour centre le rêve américain, qui pourrait n’être qu’une illusion, une chimère. Un aspect qui, c’est compréhensible, pourrait détourner de ceci tout qui n’en a rien à faire des États-Unis.