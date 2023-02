«YOU»: la deuxième partie de la saison 4 se dévoile sur des images folles annonçant le retour d’un personnage emblématique de la série (vidéo)

Hello, Love !

Avis aux fans de « You » : la suite de la saison 4 ne se fera pas attendre trop longtemps, puisque sa sortie est prévue le jeudi 9 mars prochain déjà. Soit dans moins de trois semaines à compter d’aujourd’hui ! Histoire de mettre l’eau à la bouche après le final hallucinant de la première partie, Netflix vient de sortir la bande-annonce de la seconde, et celle-ci s’annonce des plus prometteuses.

En plus de révéler au grand jour le vrai visage du grand rival de Joe Coldberg/Jonathan Moore, la vidéo contient un spoiler de taille : dans la fameuse cage en verre du tueur psychopathe serait enfermée Love Quinn (Victoria Pedretti), qui n’aurait pas péri à l’issue de la troisième saison sanglante. À moins que Joe ne souffre d’autres visions déstabilisantes ?